Подольск, Московская область, , 16:41 — REGNUM Стала известна заработная плата нападающего Фёдора Малыхина в «Витязе».

По данным телеграм-канала «Хоккей без зрителей», зарплата новоиспеченного форварда подмосковного «Витязя» составит 30 миллионов рублей за сезон. Напомним, что 3 мая игрок подписал одностороннее соглашение с подольским клубом сроком до 30 апреля 2021 года.

В минувшем сезоне нападающий провел 11 матчей за московский «Спартак», в которых набрал 5 (4+1) очков, а также записал в свой актив 4 (3+1) результативных балла в 29 матчах за челябинский «Трактор».