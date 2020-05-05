Милан, Италия, , 13:49 — REGNUM Миланский «Интер» отказался от предложения «Барселоны» по аргентинскому нападающему Лаутаро Мартинесу. Об этом 5 мая сообщает La Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что «Барселона» предложила «Интеру» за Мартинеса €80 млн и троих защитников — Нелсона Семеду, Жан-Клера Тодибо и Хуниора Фирпо.

«Интер» от таких условий отказался и хочет получить €111 млн в качестве отступных, которые прописаны в контракте 22-летнего форварда.

Напомним, Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. В нынешнем сезоне он сыграл в 31 матче во всех турнирах и забил 16 голов.

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