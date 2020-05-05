Москва, , 13:03 — REGNUM Московский «Спартак» стал показывать более стабильную игру после прихода Олега Знарка на пост главного тренера. Об этом 5 мая заявил генеральный менеджер хоккейного клуба Алексей Жамнов.

«Команда и в турнирной таблице была выше, чем в прошлом чемпионате, и игра была более стабильной», — приводит слова Жамнова ТАСС.

Он добавил, что сезон 2019/20 под руководством Знарка можно оценить как положительный с точки зрения перспектив.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Жамнов подтвердил, что Знарок останется главным тренером «Спартака».

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