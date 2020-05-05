Москва, , 12:07 — REGNUM Российская премьер-лига опережает чемпионаты Испании, Италии, Германии и Англии по количеству игрового времени, которое предоставляется молодым футболистам. Об этом 5 мая сообщает CIES Football Observatory.

Отмечается, что Россия по этому показателю находится на 57-м месте, испанская Примера — на 59-м, итальянская Серия A — на 61-м, немецкая Бундеслига — 66-м, Английская премьер-лига (АПЛ) — на 74-м.

Первое место в этом рейтинге занимает чемпионат Словакии. Второй идёт Новая Зеландия. Замыкает тройку Ирландия.