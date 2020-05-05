Лозанна, Швейцария, , 11:12 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) не будет разглашать информацию о документах по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом 5 мая сообщили в пресс-службе суда.

«Обращаем внимание, что CAS не может предоставить подробную информацию о процедуре, в частности о письменных документах», — заявили в CAS.

Напомним, слушания в CAS должны были начаться в 2020 году, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. WADA настаивает на отстранении России на четыре года от участия в международных соревнованиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, WADA завершило расследование в отношении 298 российских спортсменов.

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