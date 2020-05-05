Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб предложил ему контракт, по которому у него есть вопросы. Об этом 4 мая сообщает «Матч ТВ».

«Руководство клуба ведёт переговоры со мной. На днях мне прислали бумажный вариант контракта. Есть вопросы у меня, которые я задам, и будем двигаться дальше», — сказал Семак.

Он добавил, что относительно его контракта нет нерешаемых вопросов, однако соглашение пока не подписано.

Действующий контракт Семака с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2020 года. После 22 туров «Зенит» лидирует в РПЛ с 50 очками.

Читайте также: Руководство и тренеры «Зенита» согласились на сокращение зарплаты на 50%