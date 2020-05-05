Берлин, , 09:11 — REGNUM Берлинская «Герта» отстранила от участия в тренировках футболиста Саломона Калу из-за выложенного им видео с рукопожатиями. Об этом 4 мая сообщается на сайте клуба.

Ивуарийский форвард опубликовал в соцсетях видео из раздевалки, где футболисты пожимают друг другу руки и не соблюдают социальную дистанцию.

«Калу своим видео не только нанес ущерб «Герте», но и в рамках обсуждения о возобновлении чемпионата мог создать впечатление, что игроки не воспринимают ситуацию с коронавирусом всерьёз», — говорится в сообщении клуба.

Сам Калу уже извинился и объяснил свой поступок радостью от того, что все тесты футболистов команды оказались отрицательными.