Москва, , 09:00 — REGNUM Российский боксёр Магомед Абдусаламов планирует прилететь в Россию из США. Об этом 5 мая сообщает ТАСС.

«Да, мы хотим вернуться. Мы подали документы и ждем, мы обязательно приедем в гости», — сказала жена спортсмена Баканай.

Она добавила, что Абдусаламов хочет приехать, поскольку уже семь лет не был в России, но жить, скорее всего, останется в США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США хотят снять фильм про Абдусаламова.

Напомним, в ноябре 2013 году Абдусаламов тяжёлую черепно-мозговую травму в ходе боя с кубинцем Майком Пересом. Он перенёс инсульт, был помещён в искусственную кому, ему провели трепанацию черепа и прооперировали сломанную челюсть. Спустя почти год, в сентябре 2014 года, он был выписан.

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