Увельский район, Челябинская область, , 21:06 — REGNUM В Увельском районе под Челябинском построен дворец самбо. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Объект начали строить в 2019 году. Из федерального и регионального бюджетов на это направили 55,3 млн рублей, ещё 5,7 млн добавил местный бюджет. Теперь дворец готов к открытию. Строители сдали его на несколько месяцев раньше срока.

Самбо начало развиваться на территории района в 1987 году. Тогда была открыта первая секция. Сейчас среди увельчан насчитывается более 500 самбистов. За минувшие 30 лет завоевали много медалей и кубков, становились чемпионами самого разного уровня, в том числе и мирового.