Стамбул, Турция, , 19:36 — REGNUM Голкипер «Бешикташа» Лорис Кариусом объявил о расторжении соглашения с турецким клубом, сообщает «СЭ». По словам игрока, причиной такого решения стало то, что стамбульский клуб на протяжении четырех месяцев не выплачивал зарплату игрокам.

«Я разорвал контракт с «Бешикташем». Жаль, что все закончилось на такой ноте, но вы должны знать, что я делал все, чтобы этого избежать. Я терпел несколько месяцев и из раза в раз обращался к руководству. Подобная ситуация случилась и в прошлом году.

Я действительно получил большое удовольствие от игры этом клубе. «Бешикташ» может гордиться своими страстными фанатами. Вы всегда поддерживали меня в любые моменты, я буду помнить это», — написал немецкий голкипер в своем инстаграме.

Напомним, что игрок выступал за турецкий клуб на правах аренды с 2018 года, когда после своей фатальной ошибки в финале Лиги чемпионов его отправили из «Ливерпуля» в турецкий чемпионат. По данным СМИ, приближённых к «Ливерпулю», клуб продаст игрока летом, так как не рассчитывает на него в ближайшем сезоне.