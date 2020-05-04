Нур-Султан, , 18:46 — REGNUM Казахстанский «Барыс» рассматривает кандидатуру финского специалиста Ари-Пекки Селина на пост главного тренера команды в следующем сезоне, сообщает портал Vesti.kz.

В минувшем сезоне 56-летний специалист возглавлял «Эссят» в родном финском чемпионате. Отметим, что Селин уже умеет опыт работы в «Барыс». В сезоне 2013−2014 годов финн являлся наставником казахстанской команды. В том сезоне «Барыс» стал победителем дивизиона Чернышева и дошел до второго раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Напомним, что клуб не смог договорится о новом соглашении с наставником Андреем Скабелкой, с которым «Барыс» дважды выходил во второй раунд плей-офф, а в этом сезоне занял четвертое место в общей таблице лиги, набрав 84 очка за 62 матча чемпионата. В первом раунде прошедшего розыгрыша плей-офф Кубка Гагарина «Барыс» обыграл магнитогорский «Металлург» 4:1 в серии.