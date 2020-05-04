Ярославль, , 18:17 — REGNUM Новоиспеченный нападающий ярославского «Локомотива» Андре Петерссон будет зарабатывать 75 миллионов рублей за сезон, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, «Локомотив» будет выплачивать шведскому форварду 75 миллионов рублей за каждый из двух сезонов, согласно условиям заключенного ранее контракта.

Отметим, что предыдущая команда Петерссона московское «Динамо» предлагало форварду 55 миллионов за сезон.

В минувшем сезоне 29-летний нападающий сыграл 47 матчей регулярного чемпионата и набрал 39 (17+22) результатинвых очков при полезности «+10».