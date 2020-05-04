Москва, , 17:16 — REGNUM Нападающий ХК «Сочи» Мальте Стрёмвалль может заменить Андре Петерссона в московском «Динамо», сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Шведский форвард попал в сферу интересов московского «Динамо» в связи с уходом другого шведского игрока Андре Петерссона, который заключил контракт с ярославским «Локомотив». Сообщается, что услугами 25-летнего Стрёмвалля также заинтересован «Авангард»

В прошедшем сезоне Мальте Стрёмвалль защищал цвета ХК «Сочи» и провел в регулярном чемпионате КХЛ 52 матча, набрав 39 (21+18) очков при полезности «+6».

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