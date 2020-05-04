Мадрид, , 16:34 — REGNUM Согласно сообщениям Eurohoops, разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо заплатит более 5 миллионов евро ради своего перехода в НБА.

Напомним, что испанец в 2019 году подписал пятилетнее соглашение с «Реалом» с опцией перехода в НБА. Однако, ради своего трансфера в заокеанскую лигу, игроку придётся выплатить около 6 миллионов евро руководству мадридского клуба.

В этом сезоне 29-летний испанец принял участие в 28 матчах в розыгрыше Евролиги, набирав 9,9 очка, 7,1 передачи и 2,3 подбора в среднем за игру. Игроком интересуются представители «Сан-Антонио Спёрс» и «Даллас Маверикс»