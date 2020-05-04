Санкт-Петербург, , 16:13 — REGNUM Согласно информации портала «Бизнес Online», экс-нападающий казанского «Ак Барса» Эмиль Галимов будет получать более 40 миллионов рублей за сезон в петербургском СКА.

Напомним, что на днях форвард подписал соглашение с «армейцами с берегов Невы». Срок соглашения будет рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2020 года. Игрок выбрал 72-й номер, раньше под ним выступал Артемий Панарин в период с 2013 по 2015 год.

Казанский «Ак Барс» планировал сохранить игрока в своих рядах и предлагал ему зарплату в размере 30 миллионов рублей, однако условия, поставленные клубом, не устроили 27-летнего игрока.

В этом сезоне Эмиль Галимов принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ и набрал 21 (14+7) очков при полезности «+9».