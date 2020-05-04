Осло, , 14:32 — REGNUM Норвежский биатлонист Йоханнес Бё планирует завершить карьеру в 2026 году. Об этом 4 мая он заявил телеканалу TV2.

«Я собираюсь закончить карьеру в 2026 году. Мне исполнится 33 года, тогда это будет логичным решением закончить с профессиональным спортом», — сказал Бё.

Он добавил, что не планирует завершать карьеру до Олимпийских игр 2026 года.

Напомним, Бё является олимпийским чемпионом 2018 года, а также десятикратным чемпионом мира и двукратным обладателем Кубка мира.