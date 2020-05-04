Москва, , 13:47 — REGNUM Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов заявил, что выступает за досрочное завершение сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 4 мая сообщает Sport24.

«Я, конечно, за то, чтобы чемпионат прекратился, а «Ахмат» остался в РПЛ», — сказал Шалимов.

Он добавил, что занимает такую позицию, исходя из того места, которое команда занимает в турнирной таблице РПЛ.

«Если бы я сказал, что мы все тут за то, чтобы доиграть чемпионат, то игроки и все, кто желает добра «Ахмату», сказали бы, что у меня с головой не все в порядке», — заключил Шалимов.

После 22-х туров «Ахмат» под руководством Шалимова занимает последнее, 16-е, место в РПЛ, набрав с 20 очков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Шалимов сравнил людей, просящих поддержи у государства, с бомжами и дармоедами. Позже он назвал свои слова шуткой.

Читайте ранее в этом сюжете: Шалимов назвал шуткой своё высказывание о бомжах и дармоедах