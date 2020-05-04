Москва, , 13:31 — REGNUM Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов заявил, что его высказывание о людях, просящих у государства поддержки, было шуткой. Об этом 4 мая сообщает Sport24.

«Людям нужно дружить с юмором! И ещё, если я говорю серьёзно и в маске, то это не значит, что я не шучу», — заявил Шалимов.

Он добавил, что имел в виду футболистов, а не тех, кто плохо себя чувствует.

Напомним, ранее Шалимов, говоря о поддержке людей в период самоизоляции, заявил, что «каждый, кто сегодня ноет, живёт лучше, чем бомж», а также сравнил людей с «дармоедами, которые хотят ничего не делать».

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