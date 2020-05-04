Москва, , 13:09 — REGNUM Российский гроссмейстер Александр Грищук заявил, что направит деньги заработанные на благотворительном онлайн-турнире, на помощь бездомным. Об этом 4 мая сообщает ТАСС.

«Когда мне поступило это предложение, я сразу согласился. Деньги я решил перевести бездомным», — сказал Грищук.

Он добавил, что поможет благотворительной организации, которая занимается помощью бездомным в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов сравнил с бомжами людей, которые просят у государства поддержки в период самоизоляции.

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