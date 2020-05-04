Париж, , 12:53 — REGNUM Ради возвращения в «Барселону» Неймар отказался от крупной суммы в ПСЖ. Об этом 4 мая сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, владельцы французского клуба предприняли попытку продлить контракт с Неймаром и предложили ему €100 млн в качестве бонуса, однако он отклонил предложение.

Напомним, летом 2017 года Неймар перешёл из «Барселоны» в ПСЖ за €222 млн, став самым дорогим футболистом мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Неймар готов на сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону»