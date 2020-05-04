Цюрих, Швейцария, , 10:43 — REGNUM Состав сборной Финляндии всех времён представила Международная федерация хоккея (IIHF). Об этом 4 мая сообщается на сайте организации.

Вратарскую позицию занял Пекка Ринне. В линии защиты лучшими признаны Теппо Нумминен и Киммо Тимонен. Тройку нападения составили Саку Койву, Теему Селянне и Яри Курри.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что возобновление хоккейных матчей произойдёт осенью, после окончания карантина.

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