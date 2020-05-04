Москва, , 09:43 — REGNUM Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов высказался о людях, которые испытывают финансовые трудности в период самоизоляции и просят у государства поддержки.

«Вы, каждый, кто сегодня ноет, живёте лучше, чем бомж. Поэтому у меня вопрос: ради чего вам помогать?» — заявил Шалимов в Instagram.

Он добавил, что троллейбусы, автобусы и метро работают, а люди, делающие важные вещи, получают деньги.

«Если ты дармоед, который хочет ничего не делать и получать деньги, — твой выбор. Выбирай тогда другую профессию», — заключил небезработный тренер.