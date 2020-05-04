Осло, , 07:19 — REGNUM Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен стал победителем онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.

В финале Карлсен одержал победу над американским гроссмейстером Хикару Накамурой. По итогам четырёх партий он выиграл со счётом 2,5:1,5.

В турнире принимали участие восемь игроков, в том числе российский шахматист Ян Непомнящий. Круговой турнир выиграл Накамура, Карлсен занял третье место в таблице. Непомнящий стал пятым.

Напомним, Карлсен — 16-й чемпион мира по шахматам. Он является первым в истории абсолютным чемпионом мира — победил в трёх категориях: классические шахматы, блиц и рапид.

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