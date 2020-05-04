Цюрих, Швейцария, , 05:08 — REGNUM Возобновление хоккейных матчей произойдет осенью, после окончания карантина из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, предает РИА Новости.

«Понимаю, это тяжёлый момент, когда нет спорта по телевидению, но я уверен, что хоккей вернётся уже в следующем сезоне. Это произойдёт осенью. Так что очень важно оставаться здоровыми», — сказал руководитель IIHF.

Глава федерации выразил сочувствие людям, вынужденным постоянно находиться дома, а также призвал «слушать правительства своих стран».

Как сообщало 1 мая ИА REGNUM, Рене Фазель заявил, что ЧМ 2021 года может быть отодвинут на две недели вперёд.

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