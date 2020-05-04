Цюрих, Швейцария, 4 мая 2020, 05:08 — REGNUM Возобновление хоккейных матчей произойдет осенью, после окончания карантина из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, предает РИА Новости.
Глава федерации выразил сочувствие людям, вынужденным постоянно находиться дома, а также призвал «слушать правительства своих стран».
Как сообщало 1 мая ИА REGNUM, Рене Фазель заявил, что ЧМ 2021 года может быть отодвинут на две недели вперёд.
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