Вашингтон, 4 мая 2020, 04:49 — REGNUM Бразильский боец смешанных единоборств Марлон Мораес высказал мнение о своём следующем противнике, российском борце Петре Яне. Об этом передает MMA Fighting.
По его слову, все мысли направлены на то, как победить соперника.
31-летний бразилец находится на первом месте рейтинга UFC в легчайшем весе, а 27-летний Ян — на третьем месте. Титулом чемпиона в данном дивизионе владеет боец из США Генри Сехудо.
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