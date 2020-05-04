Вашингтон, , 04:49 — REGNUM Бразильский боец смешанных единоборств Марлон Мораес высказал мнение о своём следующем противнике, российском борце Петре Яне. Об этом передает MMA Fighting.

«Мне предстоит поединок с очень техничным бойцом и крепким парнем. У Петра отличная серия, он победил нескольких очень крепких бойцов, UFC о нём высокого мнения. Думаю, что он является следующим претендентом на титул. Если это так, то почему бы мне не подраться с ним и не забрать его место?» — сказал боец.

По его слову, все мысли направлены на то, как победить соперника.

«Я очень много работал и должен показать свои способности, если хочу победить его. Надеюсь, что наша встреча состоится», — подытожил боец.

31-летний бразилец находится на первом месте рейтинга UFC в легчайшем весе, а 27-летний Ян — на третьем месте. Титулом чемпиона в данном дивизионе владеет боец из США Генри Сехудо.

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