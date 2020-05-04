Мадрид, , 04:37 — REGNUM Футбольный клуб «Сельта», как и руководство испанской лиги, не станут наказывать футболиста Фёдора Смолова за возвращение в Россию во время пандемии. Об этом 3 мая сообщило издание Marca со ссылкой на осведомлённые источники.

Смолов выступает за испанский клуб на правах аренды. В текущем сезоне форвард провёл шесть матчей и забил один гол.

Ранее он покинул Испанию, объяснив необходимость переезда желанием побыть с семьёй. «Сельта» в свою очередь предоставила соответствующее разрешение и попросила российского нападающего вернуться на тренировочную базу клуба в Виго на следующей неделе.

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