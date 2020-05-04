Лондон, , 04:19 — REGNUM Все матчи футбольной премьер-лиги Англии (АПЛ) этого сезона могут провести без болельщиков. Об этом информирует телеканала Sky Sports.

Клубы АПЛ рассматривают в том числе и данный вариант организации матчей и изучают вероятные последствия такого решения, в частности, уменьшение трансферных бюджетов.

Матчи АПЛ были приостановлены 13 марта из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщало 3 мая ИА REGNUM, руководству лиги предложили доиграть сезон в Австралии.

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