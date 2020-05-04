Лондон, 4 мая 2020, 04:19 — REGNUM Все матчи футбольной премьер-лиги Англии (АПЛ) этого сезона могут провести без болельщиков. Об этом информирует телеканала Sky Sports.
Клубы АПЛ рассматривают в том числе и данный вариант организации матчей и изучают вероятные последствия такого решения, в частности, уменьшение трансферных бюджетов.
Матчи АПЛ были приостановлены 13 марта из-за эпидемии коронавируса.
Как сообщало 3 мая ИА REGNUM, руководству лиги предложили доиграть сезон в Австралии.
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