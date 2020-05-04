Рим, , 03:56 — REGNUM Итальянские футбольные команды смогут вернуться к тренировкам после 18 мая, сообщил министр спорта Италии Винченцо Спадафора 3 мая на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, он узнал о «странных» объявлениях ряда футбольных клубов, планирующих начать тренировочный процесс уже с 4 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая МВД Италии объявила, что спортсмены, занимающиеся командными видами спорта, в том числе футболом, смогут вернуться к индивидуальным тренировкам, начиная с 4 мая.

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