Рим, , 03:26 — REGNUM Форвард испанской «Сельта» Фёдор Смолов вернётся в расположение футбольного клуба на следующей неделе. Об этом сообщает издание «Спорт-Экспресс», ссылаясь на компанию ProSportsManagement.

В оговоренные ранее сроки «Сельта» попросила российского нападающего вернуться на тренировочную базу клуба в Виго.

По данным ProSportsManagement, «Сельта» уведомила соответствующие органы в России и ходатайствовала о предоставлении футболисту разрешения на вылет с территории страны.

Ранее Смолов покинул Испанию, сославшись на желание побыть с семьёй в России во время эпидемии коронавируса.

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