Ульяновск, , 15:40 — REGNUM В Ульяновской области смягчение режима самоизоляции коснулось занятий спортом и физкультурой: фитнес-центры могут возобновить работу, но только вне помещений. В Ульяновске заработали пять стадионов для профессиональных спортсменов, сообщает администрация города.

Муниципальные власти ссылаются на соответствующее поручение губернатора Ульяновской области Сергея Морозова. На стадионах могут тренироваться спортсмены, входящие в группы спортивного совершенствования. Начальник управления физической культуры и спорта администрации Ульяновска Альбина Никитина пояснила, что речь идёт о таких крупных стадионах, как «Старт» (Новый город), «Волга» (Нижняя Терраса), «Станкостроитель» (Засвияжский район), «Симбирск» (северная часть) и «Труд» (Ленинский район).

По её словам, сотрудники стадионов должны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и регулярно обрабатывать гимнастические снаряды специальными дезинфицирующими средствами.

«Допуск разрешат только на сам стадион, установят ограничения и по количеству людей, одновременно находящихся на спортобъекте, — не более 30 человек», — отметила чиновница.

Кроме того, разрешены утренние оздоровительные пробежки: с 5:00 до 8:00 часов.

Напомним, в Ульяновской области разрешили работать фитнес-центрам, но при условии проведения занятий и тренировок не в спортивных залах, а на открытом воздухе.

Подробнее: В Ульяновской области разрешили работать фитнес-центрам

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 мая, в Ульяновской области выявлено 499 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 38. Всего проведено 16 146 тестов на коронавирус. Выздоровели 78 пациентов.