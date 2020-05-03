Москва, , 15:30 — REGNUM В США планируют снять фильм о российском боксёре Магомеде Абдусаламове. Об этом 3 мая сообщает ТАСС.

«Мы хотим описать путь, который он прошел, в книге. Поступают предложения снять фильм в Голливуде про это», — сказал друг семьи спортсмена Сурхай Сунгуров.

Он добавил, что это будет не автобиографическая, а мотивационная книга.

Напомним, 2 ноября 2013 года Абдусаламов получил тяжёлую черепно-мозговую травму в бою с кубинцем Майком Пересом.

Его госпитализировали, в больнице он перенёс инсульт и был помещён в искусственную кому. Спортсмену провели трепанацию черепа, удалили сгустки крови, а также прооперировали сломанную челюсть. В сентябре 2014 года он был выписан.