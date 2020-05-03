Москва, , 14:59 — REGNUM Чемпионат России по футболу желательно доиграть, чтобы соблюсти спортивный принцип. Об этом 3 мая заявил бывший глава Российского футбольного союза (РФС) и экс-министр спорта Виталий Мутко, сообщает «Чемпионат».

"Конечно, желательно доиграть чемпионат, чтобы был соблюдён спортивный принцип. Если не доиграть, осадок всё равно останется», — сказал Мутко.

Он добавил, что к этому вопросу нужно подходить прагматично и опираться на мнение властей, поскольку есть вероятность, что они могут быть запрещены до сентября, как во Франции.

Напомним, чемпионат России по футболу остановлен до 31 мая из-за пандемии коронавируса.