Москва, , 14:29 — REGNUM Бывший глава Российского футбольного союза (РФС) и экс-министр спорта Виталий Мутко выступил против расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд. Об этом 3 мая сообщает «Чемпионат».

"Разговоры о расширении РПЛ до 18 команд — абсолютная глупость. Расширяться нам рановато», — сказал Мутко.

Он добавил, что в целом 18 клубов — это оптимальное количество для РПЛ, но для расширения нужны экономические предпосылки.

«Нам бы в 16 удержаться, ведь ничего не делается, только разговоры. Нет источников дохода, капитализировать чемпионат мира сильно не смогли, к тому же случилась пандемия», — добавил Мутко.

Напомним, в январе клубы РПЛ проголосовали за увеличение участников чемпионата России до 18 команд.

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