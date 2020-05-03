Москва, , 14:19 — REGNUM Система «осень-весна» ничего не дала российскому футболу. Об этом 3 мая заявил бывший глава Российского футбольного союза (РФС) и экс-министр спорта Виталий Мутко.

«Система «осень-весна» нам ничего не дала, никаких преимуществ. Зачем было гоношить? Сейчас в итоге все в мире раздумывают над возможностью перейти на «весну-осень», — приводит слова Мутко «Чемпионат».

Напомним, Виталий Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2017 год.

Последний сезон по системе «весна-осень» прошёл в 2010 году. С 2011 года чемпионат России стали начинать осенью, решив, что это поможет российским клубам успешнее выступать в еврокубках.