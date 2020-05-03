Токио, 3 мая 2020, 14:26 — REGNUM Бейсболист Ли Сын Ёп вошел в топ-5 лучших зарубежных игроков, являвшихся нападающими в японской профессиональной бейсбольной команде Yomiuri Giants. Об этом сообщает японская спортивная газета Sports Hochi.
Согласно данным, основанных на опросе болельщиков, южнокорейский спортсмен занял четвертое место в списке зарубежных игроков, входивших в состав команды с 1980 года.
Напомним, что южнокорейский спортсмен входил в состав Yomiuri Giants с 2006 по 2010 гг.
Возглавил рейтинг американский бейсболист Уоррен Кромарти, игравший в Yomiuri Giants в 1984—1990 гг. За ним следуют уроженец Венесуэллы Алекс Рамирес, игравший в команде в 2008—2011 гг., и американский бейсболист Кейси Макгихи, игравший в команде в 2017—2018 гг.