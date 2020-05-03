Валенсия, Испания, , 13:57 — REGNUM Российский полузащитник Денис Черышев может покинуть «Валенсию» в летнее трансферное окно. Об этом 3 мая сообщает Super Deporte.

Отмечается, что «Валенсия» готова рассмотреть предложения по трансферам семи футболистов.

Кроме Черышева, из команды могут уйти вратарь Яспер Силлессен, полузащитники Жоффрей Кондогбиа, Муктар Диакаби, Ферран Торрес, а также форварды Кевин Гамейро и Родриго Морено.

Продажа игроков может быть связана с непростым финансовым положением клуба в связи с пандемией коронавируса.