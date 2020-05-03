Барселона, Испания, , 11:42 — REGNUM Футболисты «Барселоны» пройдут тестирование на коронавирус 6 мая. Об этом 3 мая сообщает Marca.

Отмечается, что в случае благоприятных результатов тестирования игроки смогут начать индивидуальные тренировки на базе под наблюдением физиотерапевтов.

Во второй фазе игроки смогут тренироваться небольшими группами. В третьей стадии им разрешат посещать теоретические занятия группами по 14 человек.

При этом отмечается, что это может произойти, если эпидемия в Испании пойдёт на спад. Тогда чемпионат страны может возобновиться через месяц после начала тренировок.