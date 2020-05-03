Ливерпуль, Великобритания, , 08:45 — REGNUM «Ливерпуль» предложил пятилетний контракт немецкому нападающему Тимо Вернеру. Об этом 3 мая сообщил журналист Николо Скира в Twitter.

Сообщается, что «Ливерпуль» ведёт переговоры с 24-летним форвардом, который является игроком «РБ Лейпциг». Английский клуб предложил ему пятилетний контракт с зарплатой €10 млн.

Напомним, Вернер играет за «РБ Лейпциг» с 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата Германии он сыграл 25 матчей, в которых забил 21 гол.