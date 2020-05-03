Цюрих, Швейцария, , 08:35 — REGNUM Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к прокуратуре Швейцарии с просьбой не прекращать расследование в отношении экс-главы ФИФА Йозефа Блаттера. Об этом 3 мая сообщает Le Monde.

«Мы подали официальное обращение, в котором решительно призываем продолжить расследование», — заявили в ФИФА.

Напомним, 11 апреля стало известно, что прокуратура Швейцарии намерена закрыть одно из двух дел против Блаттера, возбуждённое в 2015 году.

Речь идёт о деле, касающемся контракта 2005 года между ФИФА и Карибским футбольным союзом. Контракт касался прав на телетрансляции чемпионатов мира 2010 и 2014 годов.

Читайте ранее в этом сюжете: Одно из уголовных дел против экс-главы FIFA могут закрыть