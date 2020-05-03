Лондон, 3 мая 2020, 08:22 — REGNUM Руководству Английской премьер-лиги (АПЛ) предложили доиграть оставшиеся матчи в Австралии. Об этом 3 мая сообщает издание The Sun.
По информации издания, футбольный агент Гэри Уильямс предложил руководству АПЛ доиграть чемпионат в австралийском городе Перт.
По его мнению, этот город не сильно пострадал от пандемии коронавируса и является «самым безопасным местом на земле».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в чемпионате Англии могут отменить Кубок лиги в сезоне 2020/21.
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