Лондон, , 08:22 — REGNUM Руководству Английской премьер-лиги (АПЛ) предложили доиграть оставшиеся матчи в Австралии. Об этом 3 мая сообщает издание The Sun.

По информации издания, футбольный агент Гэри Уильямс предложил руководству АПЛ доиграть чемпионат в австралийском городе Перт.

По его мнению, этот город не сильно пострадал от пандемии коронавируса и является «самым безопасным местом на земле».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в чемпионате Англии могут отменить Кубок лиги в сезоне 2020/21.

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