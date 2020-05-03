Рим, , 04:51 — REGNUM Участие в виртуальной «Гонке легенд» окончилось крупным проигрышем четырёхкратного чемпиона «Формулы-1», пилота Ferrari Себастьяна Феттеля. Об этом сообщает издание sports.ru.

Участники виртуального заезда проходило в симуляторе rFactor 2 на трассе «Сепанг». Гонщики должны были пилотировать классическими болидами Brabham BT44B 1975 года.

Победителем первого заезда, проехав восемь кругов, стал Хуан Пабло Монтойя. Второе место у бывшего чемпиона «Формулы-1» Дженсона Баттона, а третью строчку занял Эмануэлле Пирро. Феттеля развернуло уже на первом круге, в итоге он завершил заезд 15-м.

Во второй гонке победителем стал Адриану Фернандесу, второе место у Даррена Тёрнера, а третье снова у Эмануэлле Пирро. На этот раз Феттель добрался до финиша 12-м.

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