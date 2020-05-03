Киев, , 03:38 — REGNUM Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Александр Гвоздик объявил о том, что стремится к реваншу с обладателем титулов по версиям WBC и Международной боксёрской федерации (IBF) Артуром Бетербиевым. Об этом Гвоздик сообщил в интервью Instagram-каналу Pro Boxing UA.

«Мне сейчас предпочтительнее двигаться по линии WBO, потому что там сейчас чемпиона нет и титул вакантный», — сказал Гвоздик.

По его словам, в данный момент есть неплохие шансы «зацепиться там, выиграть титул и прийти к реваншу с Бетербиевым».

Как сообщало 21 октября ИА REGNUM, Бетербиев нокаутировал украинца в 10-м раунде боя, который проходил в октябре 2019 года. После этой победы Бетербиев объединил титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF.

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