Рим, , 00:58 — REGNUM Несколько итальянских футбольных клубов получили разрешение на возобновление тренировок, передаёт 2 мая издание CalcioMercato со ссылкой на заявления клубов.

Первым итальянском высшем дивизионе (серии А), получившим разрешение, стал «Сассуоло». В руководстве клуба заявили, что команда начнёт тренировки уже 4 мая. Таким же образом в ближайшие дни начнут тренироваться составы «Болоньи», «Ромы» и «Лацио».

Отмечается, что тренировки будут носить индивидуальный характер с соблюдением правил социального дистанцирования и без каких-либо сборов в замкнутых пространствах. Во время занятий футболистам будет ограничен доступ к раздевалкам, тренажёрному залу другим местам, где возможно скопление людей.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководители футбольных клубов серии А приняли решение не прерывать розыгрыш национального чемпионата и доиграть его тогда, когда это будет возможно.

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