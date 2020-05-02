Ярославль, , 13:53 — REGNUM Главным тренером ярославского «Локомотива» стал Андрей Скабелка. Об этом 2 мая сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что контракт клуба с белорусским специалистом рассчитан на три сезона.

Напомним, предыдущим местом работы Скабелки был «Барыс», который он возглавлял с 20 108 года. Под его руководством казахстанский клуб дважды подряд занял второе место в Восточной конференции КХЛ, а также и два раза дошёл до второго раунда плей-офф.

Читайте также: Главный тренер «Барыса» Скабелка покинет команду

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский «Локомотив» может возглавить белорусский наставник