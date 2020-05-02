Берлин, , 10:51 — REGNUM Немецкая футбольная лига (DFL) планирует возобновить сезон в Бундеслиге 15 мая. Об этом 1 мая сообщает Sport Informations Dienst.

Отмечается, что 6 мая канцлер Германии Ангела Меркель проведёт встречу с министрами, на которой будет принято решение о проведении массовых мероприятий, в том числе спортивных.

При этом вопрос о возобновлении сезона в чемпионате Германии по футболу будет вынесен отдельным пунктом.

Ранее сообщалось, что сезон 2019/20 в чемпионате Германии может возобновиться в мае с разрешения политиков.

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