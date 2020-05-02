Лозанна, Швейцария, , 09:32 — REGNUM Всемирные пляжные игры перенесены с 2021 на 2023 год. Об этом 1 мая сообщает портал Inside The Games.

Отмечается, что такое решение приняла Ассоциация национальных олимпийских комитетов (АНОК). Это позволит снизить нагрузку при подготовке к летней Олимпиаде в Токио, которая перенесена на 2021 год.

Напомним, первые Всемирные пляжные игры прошли в октябре 2019 года в Дохе (Катар). Соревнования проходили в 13 дисциплинах. Было разыграно 38 комплектов наград.