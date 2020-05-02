Москва, , 09:18 — REGNUM На 86-м году жизни умерла советская волейболистка, двукратная чемпионка мира и Европы Антонина Рыжова. Об этом 1 мая сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Отмечается, что причиной смерти Антонины Рыжовой стала продолжительная болезнь.

Рыжова была двукратная чемпионка мира и Европы по волейболу, а также серебряным призёром Олимпийских игр 1964 года. Она выступала за московские «Локомотив», ЦСКА и «Динамо» и девять раз становилась чемпионом СССР.