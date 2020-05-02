Москва, , 09:12 — REGNUM Российский спорт будет нуждаться в новых моделях деятельности после завершения пандемии коронавируса. Об этом 2 мая заявил министр спорта РФ Олег Матыцин в интервью ТАСС.

«Сейчас мы думаем не столько о прошлом — модели прошлой деятельности работать уже не будут. Мы думаем о том, как реформировать нашу деятельность», — сказал Матыцин.

Он добавил, что министерство спорта находится в процессе формирования «Стратегии-2030».

Напомним, ранее Матыцин заявил, что Минспорта РФ продолжает работу по реализации нацпроектов во время пандемии коронавируса.

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