Барселона, Испания, , 23:54 — REGNUM 30-летний атакующий полузащитник «Ювентуса» и сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич стал главной трансферной целью «Барселоны» на ближайшее трансферное окно. Руководство «сине-гранатовых» намерено снизить цену на футболиста, включив в следку по трансферу Ивана Ракитича.

Трансферная стоимость Пьянича по оценкам transfermarkt составляет 52 миллиона евро.

В текущем сезоне Серии А босниец принял участие в 22-х матчах, в которых стал автором 3-х забитых мячей и 2-х голевых передача.