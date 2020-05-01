Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1 мая 2020, 23:47 — REGNUM 1 мая в рамках ESL One: Road to Rio — Europe был разыгран заключительный матч четвертого тура группы B между коллективами c0ntact и GODSENT. Игра завершилась волевой победой команды Микаила «Maikelele» Билла со счетом 2:1.
Счет по картам:
Inferno: c0ntact 16:14 GODSENT
Vertigo: c0ntact 9:16 GODSENT
Nuke: c0ntact 9:16 GODSENT
Самым ценным игроком матча по версии пользователей HLTV был признан Рокас «EspiranTo» Миласаускас, набравший 60% голосов. Коэффициент k/d литовца составил 1,29, а средний урон за раунд — 78,5.
Коллектив c0ntact, проиграв четвертую игру кряду, остался на последней позиции в группе B. GODSENT набрал 9 очков и поднялся на третью строчку.